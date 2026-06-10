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Командир батальйону «Асгард» назвав FirePoint одним із найефективніших засобів ураження ворога

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Командир батальйону «Асгард» назвав FirePoint одним із найефективніших засобів ураження ворога

«Унікальність FirePoint в тому, що навколо нього побудована ціла екосистема»

Командир батальйону БПЛА «Асгард» із позивним Джаконда, який нині виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку та бере участь у застосуванні далекобійних ударних систем, заявив, що FirePoint є одним із найбільш ефективних інструментів ураження противника, які сьогодні використовуються українськими підрозділами. 

За його словами, серед військових важко знайти підрозділ, який би негативно оцінював роботу FirePoint. Навпаки, ці засоби забезпечують регулярне ураження російських цілей не лише безпосередньо на лінії фронту, а й у глибокому тилу противника.

«Унікальність FirePoint в тому, що навколо нього побудована ціла екосистема, яку на самому початку створили не ЗСУ, а виробник у безпосередній взаємодії зі спецпідрозділами. Вони разом зробили таку систему, яка зараз дозволяє безперебійно, щоденно завдавати ураження як безпосередньо на лінії зіткнення, так і в глибокому тилу ворога», – зазначив Джаконда.

Він наголосив, що значна частина критики навколо компанії формується людьми, які не мають прямого стосунку до бойової роботи та не використовують ці засоби на практиці. Натомість саме військові щодня бачать результат їхнього застосування та вплив на перебіг бойових дій.

За словами командира, FirePoint став одним із ключових інструментів для регулярного ураження ворога на різних дистанціях.

«Зараз у нас є засіб, від якого всі кайфують, тому що FirePoint – це система, яка призвела до регулярності ураження ворога на полі бою. І не просто в якійсь одній зоні, а від нуля до глибокого тилу», – сказав військовий.

Окремо Джаконда закликав військовослужбовців активніше висловлювати свою позицію щодо засобів, які реально допомагають виконувати бойові завдання та знищувати противника.

«Більшість не бачили FirePoint, а ми ним б’ємося кожен день. І якщо його заберуть, ми можемо втратити дійсно ефективний станом на зараз засіб», — наголосив він.

На думку командира, мовчання тих, хто безпосередньо працює з такими системами, може призвести до того, що армія втратить один із важливих інструментів ведення сучасної війни.

«Я дуже хочу повернутись додому, до своєї сім’ї. І в можливості воювати цим засобом я бачу можливість реально повернутися додому — до своєї дитини, до своєї дружини. Жити своє життя у вільній Україні», – підсумував Джаконда.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про серію ударів по об’єктах на території Росії, які, за даними українських пабліків, були здійснені із застосуванням ракет «Фламінго». Зокрема, під удар потрапив завод ВНІІР-Прогрес у Чебоксарах (Чувашія), який виробляє компоненти для безпілотників та ракет. Також повідомлялося про ураження Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області. Російська влада підтвердила факт атаки на регіони, однак офіційно не повідомляла про ураження зазначених об’єктів. Водночас голова компанії-виробника ракет «Фламінго» Штілерман опублікував фотографію запуску ракети без додаткових коментарів.

Теги: армія завод військові

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