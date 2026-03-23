Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

Президент звернувся до українців: Бережіть, будь ласка, себе та Україну

Президент: Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар

Президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1489-го дня війни.

«І, будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну», – наголосив Зеленський.

Напередодні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що російська терористична армія може готуватися до чергового удару по території України.

Зауважимо, російська терористична армія атакувала 23 березня Дніпропетровщину. Унаслідок цього постраждали вісім людей, серед них – дитина.

Нагадаємо, уночі 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. Унаслідок ворожого удару ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

До слова, вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.