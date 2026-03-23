Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги

Наталія Порощук
Президент звернувся до українців: Бережіть, будь ласка, себе та Україну
фото: скриншот з відео

Президент: Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар

Президент України Володимир Зеленський закликав українців звертати увагу на сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1489-го дня війни.

«І, будь ласка, сьогодні звертайте увагу на сигнали тривоги. Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну», – наголосив Зеленський.

Напередодні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив, що російська терористична армія може готуватися до чергового удару по території України.

Зауважимо, російська терористична армія атакувала 23 березня Дніпропетровщину. Унаслідок цього постраждали вісім людей, серед них – дитина.

Нагадаємо, уночі 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. Унаслідок ворожого удару ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

До слова, вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.

Теги: війна Володимир Зеленський тривога

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

