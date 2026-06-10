Сили оборони знищили інфраструктуру Маріупольського порту (відео)

«Завдяки злагодженій роботі всіх задіяних підрозділів, ворог зазнав чергового болісного удару»

Знищено об'єкти критичної інфраструктури Маріупольського торговельного порту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 1-й корпус Нацгвардії «Азов».

Це сталося у результаті спільної операції, яку провели 1-й корпус Нацгвардії «Азов», Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, ЦСО «А» та Сили безпілотних систем.

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«Уражено електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту управління та ємності з паливно-мастильними матеріалами, а також підсанкційний суховантаж Lady Augusta, який є частиною тіньового флоту РФ», – йдеться у повідомленні.

Військові додали: «Завдяки злагодженій роботі всіх задіяних підрозділів, ворог зазнав чергового болісного удару. Морський торговельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. «Азов» продовжує контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов'ї».

Нагадаємо, 5 червня та в ніч на 6 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових та логістичних об'єктів російських окупаційних військ.

До слова, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російських кораблів та об’єктів інфраструктури в порту Кронштадт. У мережі з'явилися повідомлення, що під час атаки на Кронштадт міг бути уражений корвет «Бойкий» Балтійського флоту РФ. За даними з відкритих джерел, корабель неодноразово залучався до супроводу суден так званого тіньового флоту Росії в районі Ла-Маншу.