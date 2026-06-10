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Росіяни атакували дроном автомобіль енергетиків на Харківщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни атакували дроном автомобіль енергетиків на Харківщині
Енергетики не постраждали
фото: ДТЕК (ілюстративне)

Міненерго повідомило про удар по енергетиках

На Харківщині російська терористична армія атакувала дроном службовий автомобіль енергетиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

За даними міністерства, обійшлося без постраждалих.

Водночас Міненерго додало, що унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

«Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово», – наголошується у повідомленні.

Раніше на Харківщині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під обстріл ворожого БпЛА. Унаслідок атаки двоє працівників зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу.

Також на Дніпропетровщині росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК. Тоді через ворожі обстріли без світла залишилися 39 населених пунктів.

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Теги: Міненерго енергетика війна Харківщина

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