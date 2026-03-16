Ворожа атака на Київ триває: у центрі столиці впали уламки безпілотника

Ворожий безпілотник у небі над Києвом

Небезпека триває, громадянам варто перебувати в укриттях

Сьогодні вранці, 16 березня, під час масованої атаки дронів на столицю, у самому центрі Києва зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі о 09:09, інформує «Главком».

«У самому центрі столиці впали уламки БпЛА. Пожежі та постраждалих немає. Ворожа атака на Київ триває. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Повітряна тривога в Києві триває вже майже 50 хвилин. Мешканці різних районів, особливо на Правому березі, продовжують чути звуки роботи сил протиповітряної оборони.

Нагадаємо, триває 1482-й день війни.