Ворожа атака на Київ триває: у центрі столиці впали уламки безпілотника

Ворожий безпілотник у небі над Києвом
фото з відкритих джерел, ілюстративне

Небезпека триває, громадянам варто перебувати в укриттях

Сьогодні вранці, 16 березня, під час масованої атаки дронів на столицю, у самому центрі Києва зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі о 09:09, інформує «Главком».

«У самому центрі столиці впали уламки БпЛА. Пожежі та постраждалих немає. Ворожа атака на Київ триває. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Повітряна тривога в Києві триває вже майже 50 хвилин. Мешканці різних районів, особливо на Правому березі, продовжують чути звуки роботи сил протиповітряної оборони. 

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1482-й день війни.

Скільки коштує пляшка олії у Києві: порівняння цін у найбільших мережах
У Києві повітряна тривога триває понад годину
Ворожа атака на Київ триває: у центрі столиці впали уламки безпілотника
У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Борисполі через пожежу в «Епіцентрі» довелось евакуювати 100 людей
На Київщині 19-річна дівчина дивом вижила після того, як уламок російської ракети влетів у її спальню

