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Археологи відкопали у Луцьку вежу, засипану понад 300 років тому

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Археологи відкопали у Луцьку вежу, засипану понад 300 років тому
У Луцьку відкопали підземний ярус оборонної вежі XVI століття
фото: lutskrada.gov.ua

Під землею науковці виявили частину оборонної споруди, про існування якої було відомо лише з історичних джерел

У Луцьку археологи виявили цокольний поверх оборонної вежі Окольного замку, яку, за попередніми оцінками, засипали понад 300 років тому. Розкопки на території пам’ятки тривають уже понад три тижні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Луцьку міську раду.

Під час досліджень науковцям вдалося встановити точне розташування нововиявленої оборонної споруди – вежі пана Свинюського. Археологи також виявили її підземний ярус.

Археологи відкопали у Луцьку вежу, засипану понад 300 років тому фото 1
фото: lutskrada.gov.ua

За даними фахівців, конструкція знайденого цокольного поверху повністю збігається з архітектурними особливостями розташованої поруч вежі князів Чорторийських.

Наразі дослідники продовжують очищати споруду від ґрунту та будівельного сміття, щоб визначити її точні розміри. Станом на сьогодні вже встановлено ширину вежі, а роботи з визначення її довжини тривають.

Попередній аналіз свідчить, що споруду засипали в ранньомодерний період, імовірно не пізніше XVIII століття. Під час розкопок археологи вже знайшли керамічні вироби та предмети побуту, які датуються XVI–XVII століттями: часом будівництва та функціонування фортифікації.

Археологи відкопали у Луцьку вежу, засипану понад 300 років тому фото 2
фото: lutskrada.gov.ua

Польовий етап археологічних робіт планують завершити до початку осені. Розкопки фінансуються та проводяться за дорученням місцевої влади.

Після завершення досліджень об'єкт підготують до зимового періоду. Фахівці законсервують пам’ятку, а протягом холодного сезону розроблятимуть проєктну документацію для її подальшого відновлення. Безпосередні будівельно-реставраційні роботи на території вежі планують розпочати навесні наступного року.

Раніше під час проведення комунальних робіт у центрі Стрия працівники випадково виявили вхід до старовинного підземного тунелю. Згодом дослідники встановили, що споруда була зведена ще за часів Австро-Угорщини та простягається приблизно на 300 метрів. За даними історичних карт, підземний колектор пов'язаний із річкою Млинівка, яка колись протікала цією частиною міста, але згодом була схована під землею.

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Теги: Луцьк археолог розкопки

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