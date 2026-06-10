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Генштаб заявив про ураження танкера тіньового флоту РФ West Horizon

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Генштаб заявив про ураження танкера тіньового флоту РФ West Horizon
Танкер використовується у схемах тіньового флоту РФ
колаж: Генштаб (ілюстративний)

Підтверджено ураження гвинто-рульової групи судна

У ніч на 10 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, у республіці Чувашія РФ завдано удару по заводу «ВНДІР-Прогрес» у місті Чебоксари. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства. Удар здійснили воїни ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ українськими ракетами FP-5 «Фламінго». Відстань від найближчої ділянки активного бойового зіткнення в Україні до об'єкта становить понад 900 км.

Підприємство є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для високоточного озброєння Російської Федерації. Завод виробляє приймачі супутникової навігації та антени типу «Комета», які використовуються в ударних БпЛА типу Shahed («Герань-2»), крилатих ракетах «Калібр», оперативно-тактичних ракетних комплексах «Іскандер-М», а також уніфікованих модулях планування і корекції авіаційних бомб.

У Самарській області уражено нафтопереробний завод «Куйбишевський». Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства. Куйбишевський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств самарської групи російської федерації. Річний обсяг переробки становить близько 3,7 млн тонн нафти. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та окупаційних військ держави-агресора.

Окрім того, уражено танкер тіньового флоту РФ West Horizon в акваторії Чорного моря. Підтверджено ураження гвинто-рульової групи судна. Танкер West Horizon використовується у схемах тіньового флоту Російської Федерації для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій і обмежень.

Крім того, за результатами дорозвідки ураженого 6 червня 2026 року арсеналу ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у районі населеного пункту Велика Іжора Ленінградської області РФ підтверджено руйнування 18 наземних сховищ та трьох відкритих майданчиків. Зафіксовано ознаки вторинної детонації боєприпасів.

Нагадаємо, у російських Чебоксарах атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес». По підприємству вдарили ракети FP-5 «Фламінго».

«Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність!», – наголосив Зеленський.

Також у ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом.

Як повідомлялося, системні удари по НПЗ суттєво підірвали паливну логістику РФ. У 2025 році безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи щонайменше 80 разів, вивівши з ладу близько 20% виробничих потужностей. У 2026 році Росія опинилася за крок до паливної кризи – щонайменше 12 заводів зазнали атак, а п'ять великих підприємств тимчасово зупиняли роботу.

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Теги: флот РФ війна Генштаб втрати

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