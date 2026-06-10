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Під ударами були 11 регіонів. Зеленський повідомив про наслідки атак РФ за три доби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Під ударами були 11 регіонів. Зеленський повідомив про наслідки атак РФ за три доби
РФ за три дні застосувала проти України майже 530 дронів і дві керовані авіаційні ракети
фото: ДСНС Запоріжжя

Президент: Захист України потрібен – це передумова, щоб дипломатія працювала

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку тижня під російськими ударами опинилися 11 регіонів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

За словами президента, за неповні три доби російські війська застосували проти України майже 530 безпілотників і дві керовані авіаційні ракети.

Під ударами були 11 регіонів. Зеленський повідомив про наслідки атак РФ за три доби фото 1

«До списку нових перемог Росія додала контейнеровоз, що йшов під прапором Панами, сільськогосподарські підприємства, об’єкти залізниці, енергетики, і найбільше – звичайних житлових будинків. Десятки людей було поранено», – зауважив Зеленський.

Під ударами були 11 регіонів. Зеленський повідомив про наслідки атак РФ за три доби фото 2

Президент додав: «Кожного дня дипломатична робота України має бути спрямована на зміцнення захисту нашого неба. Цими днями було багато міжнародних зустрічей та перемовин щодо ППО, і важливо забезпечити реалізацію всіх домовленостей, передусім щодо PURL. Ще більше може вирішитися на самітах G7 і НАТО. Захист України потрібен – це передумова, щоб дипломатія працювала. Дякую всім партнерам, які допомагають».

Нагадаємо, вночі 10 червня ворог атакував ударними безпілотниками Приморський район Одеси: два житлових будинки дістали пошкодження, постраждали троє людей.

До того ж на світанку 10 червня російська армія завдала 26 ударів БпЛА по Харкову. Під масованою атакою перебував Холодногірський район. Унаслідок удару постраждали люди.

До слова, російські окупанти атакували Вільнянськ Запорізького району ударними безпілотниками. Унаслідок удару постраждали семеро людей, зокрема троє малолітніх дітей; зруйновано житловий будинок і виникла пожежа.

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Теги: війна Володимир Зеленський

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