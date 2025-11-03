Головна Країна Події в Україні
У Києві оголошувалася повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 10:09 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 10:32 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1349-й день повномасштабної війни. Вчора противник завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів, зокрема 45 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5481 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Борова, Циркуни Харківської області; Тернувате, Солодке, Залізничне, Малокатеринівка, Приморське Запорізької області; Садове Херсонської області.

