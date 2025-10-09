Головна Київ Новини
У Києві оголошено повітряну тривогу

У Києві оголошено повітряну тривогу
Пройдіть в укриття!

У Києві о 23:19 оголошено повітряну тривогу. Існує загроза застосування БпЛА. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 9 жовтня російська окупаційна армія продовжила атакувати керованими авіаційними бомбами (КАБами) Запорізьку область та Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше у Запорізькому району було атаковано інфраструктурний обʼєкт. Після повторних ударів ворога пошкоджено приватні будинки.

 Крім того, є часткові проблеми з електропостачанням. «Як тільки безпекова ситуація дозволить енергетики приступлять до ліквідації», – зазначив Федоров.

Також Федоров розповів, що внаслідок атаки одна людина постраждала.

 

