У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 02:27 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 26 жовтня російські терористи вдарили безпілотниками по Чернігову. Про це повідомляє начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За інформацією Брижинського, зафіксовано влучання в одне з підприємств міста. Повідомляється, що через падіння уламків БпЛА на території загорівся автомобіль. 

