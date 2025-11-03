Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1349-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Новини війни

Вчора противник завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів, зокрема 45 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5481 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Борова, Циркуни Харківської області; Тернувате, Солодке, Залізничне, Малокатеринівка, Приморське Запорізької області; Садове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили одну атаку росіян. Минулої доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 179 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 12 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Тихе, Одрадне, та у бік Колодязного й Дворічанського.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Курилівки й Піщаного.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував сім разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зарічне та у бік населеного пункту Коровій Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Серебрянки, Дронівки, Федорівки й у бік Сіверська.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Вчора відбулося два бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись поблизу населеного пункту Часів Яр та у бік Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 68 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Разіне, Миколаївка, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне та Філія.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник вчора здійснив 29 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Новоселівка, Вороне, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Рибне, Єгорівка та Красногірське.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано п’ять бойових зіткнень, ворог наступав у районі населеного пункту Охотниче й у бік Успенівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили одну спробу штурму у районі Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 листопада 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1349-й день повномасштабної війни в Україні.

