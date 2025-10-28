Головна Країна Події в Україні
У Києві була оголошена повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві була оголошена повітряна тривога
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 16:45 у Києві та низці областей України булла оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 17:04 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, учора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3435 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Райгородок, Костянтинівка, Донецької області; Тернувате, Нове Запоріжжя Запорізької області.

До слова, триває 1343-й день повномасштабної війни в Україні.

