У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
колаж: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 19:25 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні вранці повітряна тривога у столиці тривала майже чотири години. Сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники, однак уламок однієї з повітряних цілей впав у центрі столиці.

До слова, триває 1287-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: тривога

