У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 19:25 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з загрозою ударних дронів.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, сьогодні вранці повітряна тривога у столиці тривала майже чотири години. Сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники, однак уламок однієї з повітряних цілей впав у центрі столиці.
До слова, триває 1287-й день повномасштабної війни в Україні.
