У Києві тривога тривала 14 хвилин

Тривога була оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння

Станом на 14:58 у столиці та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. О 15:13 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1279-й день повномасштабної війни в Україні.