Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві тривога тривала 14 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві тривога тривала 14 хвилин
колаж: glavcom.ua

Тривога була оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння

Станом на 14:58 у столиці та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. О 15:13 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1279-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли еліта зрозуміє: Путін веде Росію у прірву
Путін програв війну і тягне Росію у прірву
23 серпня, 17:07
Скоро росіяни суб’єктивно відчуватимуть, що їх час минає, що вони програють
Як вибити у росіян віру у перемогу
28 липня, 16:40
Ракети «Фламінго» та «Стриж»
Нова ракета «Фламінго»: між анонсом та реальністю
19 серпня, 17:57
Алексєєв віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів
Боронив Україну на Донецькому напрямку. Згадаймо Максима Алексєєва
29 липня, 09:00
Президент Чехії вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні
Президент Чехії назвав умову виживання України як держави
4 серпня, 18:58
Підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі країни-окупанта – Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи
Відповідь на обстріли українських міст. Сили оборони уразили важливі обʼєкти у РФ
2 серпня, 11:14
В Україні масштабна тривога тривала понад 40 хвилин
В Україні масштабна тривога тривала понад 40 хвилин
4 серпня, 09:42
Трамп репостнув повідомлення, в якому йдеться, що Україна нібито має бути готова поступитися частиною територій
Трамп напередодні зустрічі з Зеленським зробив дивний допис у соцмережі
17 серпня, 19:58
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки загарбницьких військ
Карта бойових дій в Україні станом на 24 серпня 2025 року
Вчора, 08:19

Новини

У Києві тривога тривала 14 хвилин
У Києві тривога тривала 14 хвилин
Продуктові ярмарки у Києві в останній тиждень літа: повний перелік локацій
Продуктові ярмарки у Києві в останній тиждень літа: повний перелік локацій
Демонтаж паркану біля ЖК River Stone: що означає рішення суду і що говорять мешканці
Демонтаж паркану біля ЖК River Stone: що означає рішення суду і що говорять мешканці
Поліція та комунальники оточили престижний ЖК на Осокорках (фото)
Поліція та комунальники оточили престижний ЖК на Осокорках (фото)
Міністр фінансів Німеччини прибув до Києва
Міністр фінансів Німеччини прибув до Києва
У Києві 25 серпня буде обмежено рух транспорту через візити іноземних делегацій
У Києві 25 серпня буде обмежено рух транспорту через візити іноземних делегацій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
14K
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
11K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
9792
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
5781
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua