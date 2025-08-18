Головна Країна Події в Україні
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 19:20 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 19:36 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, 18 серпня двічі за ніч російська окупаційна армія атакувала Харків. Спочатку балістичною ракетою, а потім «шахедами».

До слова, у ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області.

Як повідомлялося, увечері 17 серпня окупанти завдали удару по Сумах балістичною ракетою. Внаслідок чого пошкоджено корпус Сумського державного університету.

В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
Герой України очолив управління штурмових військ ЗСУ
Герой України очолив управління штурмових військ ЗСУ
Шмигаль підтвердив запуск виробництва української далекобійної ракети «Фламінго»
Шмигаль підтвердив запуск виробництва української далекобійної ракети «Фламінго»
Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту
Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24
Удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 24

