В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 19:20 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 19:36 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, 18 серпня двічі за ніч російська окупаційна армія атакувала Харків. Спочатку балістичною ракетою, а потім «шахедами».

До слова, у ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області.

Як повідомлялося, увечері 17 серпня окупанти завдали удару по Сумах балістичною ракетою. Внаслідок чого пошкоджено корпус Сумського державного університету.