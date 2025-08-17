Повітряна тривога у Києві тривала годину

Можна виходити з укриттів

У Києві о 22:36 оголосили повітряну тривогу. У столиці існувала загороза застосування балістичного озброєння. Через годину, о 23:38 оголошено відбій.

КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Раніше ми писали, що 5-та окрема штурмова бригада активно застосовує наземні роботизовані комплекси (НРК) на полі бою. За допомогою сухопутних дронів підвозять боєприпаси, давлять ворога вогнем, а також вивозять поранених з небезпечних ділянок. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті Сухопутних військ України.

Так, рота безпілотних систем бригади уже два роки виконує бойові завдання на передовій.

Командир Агроном згадує перші операції в сірій зоні, коли ще недопрацьовані платформи дали цінний досвід та перші успіхи. Стаціонарні турелі з часом замінили мобільні платформи, які супроводжують штурмові групи та працюють у найнебезпечніших умовах.