Уламок збитого безпілотника впав у центрі Києва
Екстрені служби працюють на місці
Сьогодні зранку Київ пережив повітряну атаку, що тривала понад чотири години. Сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники, однак уламок однієї з повітряних цілей впав у центрі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.
«За попередньою інформацією, в Голосіївському районі, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі. Пошкоджень будівель поруч немає. Екстрені служби працюють на місці», – повідомив Кличко.
Раніше стало відомо, що уламки одного з дронів впали на територію дитячого садка в Дніпровському районі, який був зачинений на ремонт. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці події працювали екстрені та оперативні служби.
Нагадаємо, сьогодні вранці повітряна тривога у столиці тривала майже чотири години.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
До слова, триває 1287-й день повномасштабної війни в Україні.
