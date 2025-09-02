Головна Київ Новини
Уламок збитого безпілотника впав у центрі Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Уламок збитого безпілотника впав у центрі Києва
За словами мера Києва Віталія Кличка, уламок виявили в Голосіївському районі, на одній з центральних вулиць
Екстрені служби працюють на місці

Сьогодні зранку Київ пережив повітряну атаку, що тривала понад чотири години. Сили протиповітряної оборони збили ворожі безпілотники, однак уламок однієї з повітряних цілей впав у центрі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

 «За попередньою інформацією, в Голосіївському районі, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі. Пошкоджень будівель поруч немає. Екстрені служби працюють на місці», – повідомив Кличко.

Раніше стало відомо, що уламки одного з дронів впали на територію дитячого садка в Дніпровському районі, який був зачинений на ремонт. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці події працювали екстрені та оперативні служби.

Нагадаємо, сьогодні вранці повітряна тривога у столиці тривала майже чотири години.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

До слова, триває 1287-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Київ тривога дрон

