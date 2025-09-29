Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала майже пів години

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала майже пів години
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 18:40 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. О 19:00 тривогу в столиці було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, вчора противник завдав одного ракетного та 81 авіаційний удар, застосував 50 ракет та скинув 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4682 обстріли, зокрема 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6432 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Новоселівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
7 вересня, 03:22
По всій Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
По всій Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
6 вересня, 14:56
У Києві тривога тривала понад 40 хвилин
У Києві тривога тривала понад 40 хвилин
9 вересня, 17:23
Тестові сповіщення запрацювали без проблем, але невдовзі після цього звʼязок зник
У Німеччині зник мобільний звʼязок після тестування сповіщень про повітряну тривогу
11 вересня, 14:33
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 вересня, 13:52
Повідомлення про загрозу авіаудару було надіслано мешканцям регіону після порушення російськими дронами повітряного простору Польщі
Реакція людей практично ніяка. У Польщі розгорівся скандал через ігнорування повітряної тривоги
15 вересня, 14:20
У Румунії сповіщення про небезпеку отримали мешканці північної частини повіту Тулча
У Польщі та Румунії через загрозу російських дронів лунала повітряна тривога
13 вересня, 19:58
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
22 вересня, 14:03
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:27

Події в Україні

У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала майже пів години
У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала майже пів години
Шестиденний блекаут на Запорізькій АЕС. Держатомрегулювання бʼє на сполох
Шестиденний блекаут на Запорізькій АЕС. Держатомрегулювання бʼє на сполох
Міноборони анонсувало передачу Україні шведських винищувачів Gripen
Міноборони анонсувало передачу Україні шведських винищувачів Gripen
Збиття російського Мі-8 дроном: зʼявилися нові деталі
Збиття російського Мі-8 дроном: зʼявилися нові деталі
Єврокомісарка з питань розширення прибула до України
Єврокомісарка з питань розширення прибула до України
СБУ затримала ділка, який намагався продати росіянам корабельну артилерію ЗСУ
СБУ затримала ділка, який намагався продати росіянам корабельну артилерію ЗСУ

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua