У Києві повітряна тривога через загрозу БпЛА тривала майже пів години

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 18:40 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів. О 19:00 тривогу в столиці було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, вчора противник завдав одного ракетного та 81 авіаційний удар, застосував 50 ракет та скинув 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4682 обстріли, зокрема 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6432 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Новоселівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.