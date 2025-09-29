Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1314-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 81 авіаційний удар, застосував 50 ракет та скинув 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4682 обстріли, зокрема 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6432 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Новоселівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління БпЛА та ще п’ять інших важливих об’єктів ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 керованих авіаційних бомб, здійснив 179 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року фото 2

Противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року фото 3

Вчора відбулося три боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року фото 4

Ворог атакував п’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року фото 5

Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року фото 6

Вчора зафіксовано два боєзіткнення – окупанти намагалися просуватися у бік Предтечиного та Міньківки.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 12 атак у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового, Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Горіхове, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року фото 9

Вчора противник здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2025 року фото 10

Оборонці зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

Нагадаємо, триває 1314-й день повномасштабної війни в Україні.

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
