Реакція людей практично ніяка. У Польщі розгорівся скандал через ігнорування повітряної тривоги

Міністерство внутрішніх справ Польщі і Рада захисту національної безпеки нагадала громадянам, як потрібно реагувати на сигнал повітряної тривоги

Польщі розгорівся скандал після того, як деякі мешканці проігнорували сигнали повітряної тривоги, що лунали у Люблінському воєводстві 13 вересня. Ця подія викликала гостру реакцію та призвела до того, що Міністерство внутрішніх справ та Урядовий центр безпеки (RCB) оприлюднили детальні інструкції для населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF 24.

Повідомлення про загрозу авіаудару було надіслано мешканцям регіону після порушення російськими дронами повітряного простору Польщі 10 вересня. Сирени пролунали у містах Хелм і Свідник, але, як зазначають місцеві медіа, «реакція людей була практично ніякою».

Мер Свідника Марцін Дмовський написав у соціальних мережах, що не можна ігнорувати такі накази. Він наголосив на необхідності проводити просвітницьку роботу в школах та серед місцевого населення, щоб люди усвідомлювали важливість сигналів тривоги.

Правила поведінки під час тривоги

Міністерство внутрішніх справ та Державна пожежна служба нагадали про необхідні дії у разі надзвичайної ситуації.

Що робити, якщо спрацювала тривога:

Зберігайте спокій та виконуйте усні інструкції екстрених служб.

Увімкніть місцеве радіо або телебачення, щоб отримати офіційну інформацію.

Перевірте, де перебувають члени вашої родини та близькі.

Повідомте рідних про своє місцезнаходження.

Заздалегідь підготуйте «евакуаційний рюкзак» з речами першої необхідності, зокрема водою, їжею, ліхтариком, ліками та документами.

Офіційне оголошення тривоги супроводжується модульованим звуком сирени, який триває 3 хвилини, і усними повідомленнями. Відбій тривоги також позначається трихвилинним звуком сирени.

Нагадаємо, після вторгнення російських безпілотників у повітряний простір своєї країни, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України. Як інформує «Главком», про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Технічно НАТО і Європейський Союз були б здатні це зробити, але це рішення не може ухвалити Польща самостійно, а тільки разом з союзниками», – заявив Сікорський.

Польський міністр закордонних справ також пропонує контролювати вхід у Балтійське море ветхих суден російського тіньового флоту, які загрожують забруднити акваторію нафтопродуктами у разі аварії.