Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
На Київщині не вщухають вибухи
О 22:36 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком».
Протиповітряники збивають російські цілі над столицею та Київщиною. У столиці та області не вщухають вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, ударні дрони оточують столицю з декількох напрямків.
«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер столиці Віталій Кличко.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що триває 1274-й день війни.
