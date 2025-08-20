Головна Київ Новини
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
У Києві працює ППО
На Київщині не вщухають вибухи

О 22:36 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком».

Протиповітряники збивають російські цілі над столицею та Київщиною. У столиці та області не вщухають вибухи. За повідомленням моніторингових каналів, ударні дрони оточують столицю з декількох напрямків.

«У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав мер столиці Віталій Кличко.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1274-й день війни.

Теги: вибух Київ Київщина тривога

