У Польщі та Румунії через загрозу російських дронів лунала повітряна тривога

Надвечір 13 вересня Румунія та Польща оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Безпілотники залетіли на територію обох країн НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Digi24.

«Загроза повітряного нападу. Будьте особливо обережні. Дотримуйтесь вказівок служб. Чекайте на подальші повідомлення», – таке сповіщення надіслали деяким користувачам у Польщі.

❗️На сході Польщі увімкнули сигнал повітряної тривоги, – ЗМІ



Країна закрила небо над Любліном – ППО приведено у бойову готовність. pic.twitter.com/VqwwieUbEd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 13, 2025

Зокрема, його отримали мешканці Хелмського, Красноставського, Ленчинського, Свідницького та Влодавського повітів у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною та Білоруссю.

Станом на 19:43 Урядовий центр безпеки повідомив про відбій тривоги.

У Румунії сповіщення про небезпеку отримали мешканці північної частини повіту Тулча. Представники Інспекції з надзвичайних ситуацій Тулчі повідомили, що орієнтовна тривалість повітряної тривоги становить близько 90 хвилин.

Там запевнили громадян, що Румунія не є ціллю атак РФ, але закликали дотримуватись заходів безпеки, уважно читати екстрені повідомлення та уникати паніки.

Нагадаємо, Польща підняла в небо свою авіацію через дрони РФ над Україною під вечір 13 вересня.

Як відомо, на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір країни було навмисним. Він наголосив, що це безпрецедентне порушення суверенітету, і що Варшава вперше скликала засідання, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Босацький чітко зазначив, що польська влада знає, що це не була помилка. Він повідомив, що польські військові разом із союзниками з Нідерландів, Німеччини та Італії діяли рішуче, знищивши безпілотники.

Нагадаємо, НАТО готує військові та політичні заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Військова відповідь буде координуватися Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексусом Грінкевичем. Командування наразі оцінює ситуацію, щоб визначити, які ресурси необхідні для посилення східного флангу Альянсу.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відкидає всі маніпуляції та дезінформацію у ЗМІ про те, що до атаки дронів причетна Україна. За його словами, відповідальність лежить на Російській Федерації.