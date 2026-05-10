Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль хоче закінчити війну: аналіз заяв Путіна від The Guardian

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Кремль хоче закінчити війну: аналіз заяв Путіна від The Guardian
Путін, який очолює Росію понад 25 років, стикається з хвилею занепокоєння в Москві щодо війни
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським у третій країні, як тільки будуть врегульовані всі умови для потенційної мирної угоди

Після того, як президент РФ Володимир Путін у суботу, 9 травня, заявив, що, на його думку, війна в Україні завершується, два високопосадовці Кремля спробували применшити значення цієї заяви. Однак слова російського диктатора були не випадковими – ситуація всередині Росії дедалі погіршується, а на полі бою російська армія не має суттєвих здобутків. Як інформує «Главком», про це пише The Guardian.

«Я думаю, що [війна] прямує до кінця, але це все ще серйозна справа», – цитує заяву Путіна британське видання.

Російський президент також заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським у третій країні, як тільки будуть врегульовані всі умови для потенційної мирної угоди, дотримуючись своєї звичайної позиції що ця зустріч повинна підсумувати уже досягнуті домовленості, а не відбуватися в режимі переговорів.

Після таких заяв господаря Кремля, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков поспішив заявити, що досягнення мирної угоди займе ще багато часу.

«Зрозуміло, що американська сторона поспішає, але питання українського врегулювання є надто складним, а досягнення мирної угоди – це дуже довгий шлях з багатьма складними деталями», – сказав він.

Помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков додав, що переговори з Україною «ймовірно відновляться», але коли – невідомо.

Але навіть така невизначена заява є менш радикальною, ніж його недавнє твердження про те, що Москва не бачить підстав для нового раунду тристоронніх переговорів з Україною та США, доки українські війська не виведуться з Донецької області.

У виданні зазначили, що без жодної перемоги на горизонті та жодних термінів завершення війни, ситуація у Росії погіршується. При цьому на полі бою російські війська майже зупинилися.

«Просування сповільнилося в останні місяці, обидві армії демонструють ознаки виснаження та зазнають важких втрат, продовжуючи завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної», – пише The Guardian.

Видання наголосило, що Володимир Путін, який очолює Росію понад 25 років, стикається з хвилею занепокоєння в Москві щодо війни, яка забрала життя сотень тисяч людей, залишила частини України в руїнах та виснажила економіку Росії. Тим часом відносини Росії з Європою стали гіршими, ніж будь-коли з часів розпалу Холодної війни.

Нагадаємо, помічник російського президента із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков у суботу, 9 травня, нахабно заявив, що Путін нібито «готовий прийняти» Зеленського в Москві. «Нехай приїжджає», – сказав він в коментарі російським пропагандистам.

Також в Офісі президента України прокоментували можливість зустрічі Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Пізніше Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни. 

Читайте також:

Теги: армія війна путін президент Москва переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кейлан Робертсон документує та висвітлює війну в Україні у своїх фільмах
Ірландський журналіст розказав, що іноземці найчастіше питають про війну в Україні
19 квiтня, 08:49
Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер
Дефіцит ракет до Patriot зростає, але Україна має шанс на партнерство з країнами Перської затоки – Волкер
20 квiтня, 15:02
Командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що Росія має людський ресурс для війни ще на рік-два
Чи зможе РФ дійти до Слов'янська? Керівник Нацгвардії озвучив прогноз про масштабний наступ ворога
1 травня, 18:09
Характер травм на фронті трансформується через масоване застосування ворогом ударних дронів та баражувальних боєприпасів
Зменшення кількості ампутацій та нові виклики евакуації: Сирський про стан військової медицини у квітні
3 травня, 12:21
Джеймс Шерр виступив на Київському безпековому форумі, 23 квітня 2026 року
Не мрійте закінчити війну! Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, дав пораду українцям
4 травня, 16:23
Трамп пригрозив Ірану у разі атаки на кораблі США
«Іран буде стертий з лиця землі». Трамп закликав Тегеран утриматися від атак
4 травня, 21:09
Спецпідрозділ адаптується до «війни дронів»
Герой України розповів, як війна трансформувала елітний спецпідрозділ «Омега»
6 травня, 13:13
Президент: Україна робить свій внесок у стабілізацію та встановлення безпеки
Дипломатична робота України на Близькому Сході: президент заявив про нові рішення
5 травня, 17:49
Ексголовком ЗСУ Валерій Залужний пропонує запровадити три типи мобілізація
Відмова від старої мобілізації – ключ до перемоги. Залужний зробив заяву
7 травня, 13:35

Політика

Кремль хоче закінчити війну: аналіз заяв Путіна від The Guardian
Кремль хоче закінчити війну: аналіз заяв Путіна від The Guardian
Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у переговорах із ЄС
Путін назвав людину, яку хотів би бачити посередником у переговорах із ЄС
Москва здає страховий ринок Пекіну заради експорту газу
Москва здає страховий ринок Пекіну заради експорту газу
Північна Корея запустить ядерну зброю, якщо Кім Чен Ина вб'ють
Північна Корея запустить ядерну зброю, якщо Кім Чен Ина вб'ють
Tomahawk для Бундесверу: Німеччина намагається викупити в США ракети, які Трамп відмовився розміщувати в Європі
Tomahawk для Бундесверу: Німеччина намагається викупити в США ракети, які Трамп відмовився розміщувати в Європі
Ізраїль створив секретний форпост в Іраку для ударів по Ірану
Ізраїль створив секретний форпост в Іраку для ударів по Ірану

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua