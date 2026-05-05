Reuters: Розвідка США вважає, що аваіудари не завдали шкоди ядерній програмі Ірану

Іран встиг надійно сховати запаси високозбагаченого урану

За даними Reuters, попри інтенсивну військову кампанію США та Ізраїлю у 2026 році, яка тривала понад місяць, ядерний потенціал Тегерана залишився практично незмінним. Аналіз американських розвідувальних служб свідчить про те, що час, необхідний Ірану для створення ядерної зброї (так званий «breakout time»), як і раніше, становить від 9 до 12 місяців. Про це пише «Главком».

Ситуація виглядає патовою, оскільки попередня війна 2025 року змогла зсунути ці терміни з початкових 3-6 місяців до майже року завдяки ударам по комплексах у Натанзі, Фордоу та Ісфахані. Однак нова хвиля масштабних бомбардувань 2026 року не принесла аналогічного прогресу. Це вказує на те, що авіаційні атаки вичерпали свою ефективність у стримуванні ядерних амбіцій Тегерана.

Основним бар'єром залишаються запаси високозбагаченого урану, які Іран встиг надійно сховати. За оцінками МАГАТЕ, наявних запасів країні вистачило б на створення 10 ядерних бомб за умови додаткового збагачення. Через це Вашингтон почав розглядати радикальні та вкрай ризиковані варіанти дій. Серед них – проведення наземних рейдів спецпризначенців безпосередньо в тунельні комплекси Ісфахана з метою фізичного вилучення або знищення урану.

Попри широкий консенсус розвідспільноти щодо технічних можливостей Тегерана, експерти наголошують на складності точного оцінювання. Розбіжності в думках між різними агентствами США залишають імовірність того, що реальні ядерні амбіції Ірану можуть бути відкладені на пізніший термін, ніж припускають офіційні звіти. Проте на сьогодні головний висновок аналітиків невтішний: без вилучення запасів палива жодна кількість бомбардувань не зможе суттєво загальмувати ядерний прогрес Ірану.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News висловив скептицизм щодо нової пропозиції Ірану. Тегеран пропонує припинити блокаду Ормузької протоки та завершити війну в обмін на зняття санкцій США, проте наполягає на відтермінуванні переговорів щодо своєї ядерної програми.

Рубіо заявив, що не має сумнівів у бажанні чинного радикального режиму рано чи пізно отримати ядерну зброю. За його словами, це залишається фундаментальним і ключовим питанням, яке потребує остаточного вирішення. Він охарактеризував іранську сторону як вмілих переговірників, головною метою яких є виграш часу.