Мер Дніпра показав понівечену квартиру, у яку влетів «Шахед» і не вибухнув

Надія Карбунар
Надія Карбунар
фото: Борис Філатов/Telegram

«От і не вір після цього в дива…», – емоційно прокоментував подію Борис Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про надзвичайний випадок, що стався під час чергової нічної атаки російських окупантів. Ворожий безпілотник влетів прямо у вікно житлового будинку, але дивом не здетонував. Про це очільник міста написав у своїх соцмережах, інформує «Главком».

За словами мера, цієї ночі один із дронів-камікадзе типу Shahed поцілив безпосередньо у квартиру дніпрян. Удар прийшовся прямо у віконну раму. Попри пряме влучання, мешканці оселі залишилися неушкодженими.

«Усі залишилися живі. Бо ця бл@діна не розірвалася. Таких випадків реально один на мільйон. От і не вір після цього в дива…», – емоційно прокоментував подію Борис Філатов.

Мер висловив підтримку постраждалим та подякував усім службам, які щодня працюють на місцях ліквідації наслідків російського терору. Він наголосив, що попри складну ситуацію та постійні атаки, місто продовжує триматися.

«Ми впораємось. Низький уклін всім, хто поруч із людьми та робить свою справу», – резюмував очільник Дніпра.

Наразі на місці події працюють фахівці, які займаються знешкодженням нерозірваного боєприпасу та ліквідацією пошкоджень будівлі.

Нагадаємо, російські війська здійснили повторну атаку на Дніпро, цинічно поціливши у той самий житловий район, який став мішенню під час нічного обстрілу. Рятувальні роботи, що тривали на місці нічного влучання, були перервані новими вибухами. 

Як повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової обласної адміністрації Олександр Ганжа, станом на 16:00 годину 46 поранених через масовану атаку росіян на Дніпро. Серед них п’ятеро дітей. Ушпилалені 23 постраждалих. Дві жінки – 26 та 44 років у важкому стані. Усім медики надають необхідну допомогу.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що загалом по Україні через нічну атаку загинуло четверо людей, а у Дніпрі з-під руїн будинку вранці дістали тіла двох загиблих. Нова жертва збільшує цей скорботний список.

