У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадяни можуть залишати укриття

У Києві та низці областей України уночі 31 травня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння.

Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки.

Не ігноруйте сигнали тривоги!



О 1:18 оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1558-й день повномасштабної війни