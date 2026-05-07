Словаччина зарахувала лікарні до оборони, щоб виконати норму НАТО

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Італія та Словаччина – не єдині члени НАТО, які творчо підходять до підрахунку оборонних витрат
Фото ілюстративне

Томаш Валашек: без лікарень Братислава зупинилася б на 1,74% ВВП замість необхідних 2%

Словаччина включила будівництво двох цивільних лікарень до своїх оборонних витрат – аби дотягнутися до мінімального порогу НАТО. Братислава в цьому далеко не самотня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times

Чому лікарні – це «оборона»

Колишній посол Словаччини у НАТО Томаш Валашек пояснив виданню: без урахування цих об'єктів Братислава зупинилася б на позначці 1,74% ВВП – а не задекларованих 2%. Офіційне пояснення Братислави – лікарні містять секретні об'єкти, пов'язані з обороною, і під час війни чи надзвичайних ситуацій відіграватимуть стратегічну роль.

Загалом цього року Словаччина затвердила оборонний бюджет у розмірі 2,88 млрд євро – лише на 90 млн євро більше, ніж торік. 

Як Італія звітувала про 2% без реального нарощення

Ще показовіший приклад – Італія. У 2024 році вона ледь досягла позначки 1,49%, але вже наступного року раптово відзвітувала Альянсу про виконання порогу в 2%. Понад 14 млрд євро – більш як 30% всього бюджету – було зараховано до «воєнної мобільності» та кібербезпеки. Водночас на закупівлю озброєння й розробки виділено менше, ніж на ці статті. А в Римі відверто заявили, що планів збільшувати оборонні витрати немає – пріоритет перед виборами: знизити ціни на електроенергію. 

Чому це важливо на тлі вимоги 5%

Ситуація виглядає особливо контрастно з огляду на те, що на саміті НАТО в Гаазі у червні 2025 року країни Альянсу погодилися збільшити витрати на оборону до 5% ВВП – до 2035 року. Якщо частина членів досі маніпулює підрахунками заради 2%, питання виконання нової мети залишається відкритим. 

Нагадаємо, мінімальний поріг у 2% ВВП НАТО затвердило ще 12 років тому – після анексії Криму Росією. Відтоді низка країн так і не виконала цю вимогу. Іспанія, зокрема, відкрито заявила, що зобов'язання НАТО щодо 5% нічого не значать – назвавши це суто політичною домовленістю без юридичного підкріплення.

