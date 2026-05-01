Атака дронів на Тернопіль: частина міста залишилась без світла

Тарас Пастух: Тернопільщина перебуває в зоні підвищеної небезпеки

Вдень 1 травня Тернопіль опинився під масованою атакою ворожих безпілотників: у місті пролунала серія вибухів, небо затягло димом, у частині кварталів зникло електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тернопільську ОВА та мера міста Сергія Надала.

Дрони долетіли до заходу України

Перші вибухи пролунали близько 13:10. Безпілотники рухались транзитом через Хмельниччину – спочатку Повітряні сили зафіксували загрозу для Вінницької та Хмельницької областей, а вже звідти дрони взяли курс на Тернопіль. Місцеві жителі повідомляли, що «шахеди» пролітали просто над дахами будинків.

Міська рада тимчасово зупинила рух громадського транспорту: водії довозили пасажирів до найближчих зупинок, після чого всіх просили негайно перейти до укриттів.

«Терміново перейдіть в укриття! Не користуйтесь транспортом», – звернувся до тернополян міський голова Надал. Згодом він додав: «Залишайтесь в укриттях до відбою! Зачиніть вікна».

Влада підтвердила знеструмлення

Голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух закликав мешканців не залишати укриття та не публікувати в соцмережах фото й відео атак і роботи ППО.

Після вибухів мер Надал повідомив про конкретні райони, де зникло електропостачання: частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ і Старий парк, а також частина масиву Сонячний.

Атака на Тернопіль відбулась у контексті масштабного удару по всій Україні: уночі окупанти вдарили по Україні 210 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та «Італмас». Станом на ранок ППО збила 190 із них, проте зафіксовано влучання на 14 локаціях у різних частинах країни. Вдень атаки тривали – дрони пройшли через Хмельниччину і накрили захід країни.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ по українських містах напередодні, 30 квітня. Тоді під ударом дронів опинились Миколаївщина, Одеса, Дніпро та Запоріжжя. На Миколаївщині атакували об'єкти енергомережі – тисячі сімей залишились без електроенергії.

До слова, раніше «Главком» повідомляв про масовану атаку на Тернопільщину 1 квітня, коли «шахеди» вразили кілька регіонів заходу країни.