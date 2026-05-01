Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака дронів на Тернопіль: частина міста залишилась без світла

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Атака дронів на Тернопіль: частина міста залишилась без світла
Фото: ФБ сторінка міського голови Тернополя Сергія Надала

Тарас Пастух: Тернопільщина перебуває в зоні підвищеної небезпеки

Вдень 1 травня Тернопіль опинився під масованою атакою ворожих безпілотників: у місті пролунала серія вибухів, небо затягло димом, у частині кварталів зникло електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Тернопільську ОВА та мера міста Сергія Надала

Дрони долетіли до заходу України

Перші вибухи пролунали близько 13:10. Безпілотники рухались транзитом через Хмельниччину – спочатку Повітряні сили зафіксували загрозу для Вінницької та Хмельницької областей, а вже звідти дрони взяли курс на Тернопіль. Місцеві жителі повідомляли, що «шахеди» пролітали просто над дахами будинків.

 

Міська рада тимчасово зупинила рух громадського транспорту: водії довозили пасажирів до найближчих зупинок, після чого всіх просили негайно перейти до укриттів.

«Терміново перейдіть в укриття! Не користуйтесь транспортом», – звернувся до тернополян міський голова Надал. Згодом він додав: «Залишайтесь в укриттях до відбою! Зачиніть вікна». 

Влада підтвердила знеструмлення

Голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух закликав мешканців не залишати укриття та не публікувати в соцмережах фото й відео атак і роботи ППО.

Атака дронів на Тернопіль: частина міста залишилась без світла фото 1

Після вибухів мер Надал повідомив про конкретні райони, де зникло електропостачання: частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ і Старий парк, а також частина масиву Сонячний.

Атака дронів на Тернопіль: частина міста залишилась без світла фото 2

Атака на Тернопіль відбулась у контексті масштабного удару по всій Україні: уночі окупанти вдарили по Україні 210 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та «Італмас». Станом на ранок ППО збила 190 із них, проте зафіксовано влучання на 14 локаціях у різних частинах країни. Вдень атаки тривали – дрони пройшли через Хмельниччину і накрили захід країни.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ по українських містах напередодні, 30 квітня. Тоді під ударом дронів опинились Миколаївщина, Одеса, Дніпро та Запоріжжя. На Миколаївщині атакували об'єкти енергомережі – тисячі сімей залишились без електроенергії.

До слова, раніше «Главком» повідомляв про масовану атаку на Тернопільщину 1 квітня, коли «шахеди» вразили кілька регіонів заходу країни. 

Читайте також:

Теги: Тернопіль укриття Тарас Пастух відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Десантники зірвали чергову спробу ворога пролізти через газову трубу до позицій ЗСУ (відео)
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua