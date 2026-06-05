У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Громадяни можуть виходити з укриття
У Києві та низці областей України вночі 5 червня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».
Повітряні сили попереджають про загрозу балістичного озброєння.
Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки.
Не ігноруйте сигнали тривоги!
О 00:16 оголосили відбій повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1562-й день повномасштабної війни
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