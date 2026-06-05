Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
колаж: Главком

Громадяни можуть виходити з укриття

У Києві та низці областей України вночі 5 червня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу балістичного озброєння.

Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки.

Не ігноруйте сигнали тривоги!  

О 00:16 оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1562-й день повномасштабної війни

Теги: укриття тривога населення озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Росія атакує Україну «шахедами» прямо з конвеєра – Безкрестнов
Росія атакує Україну «шахедами» прямо з конвеєра – Безкрестнов
224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026
224 бої за добу: лінія фронту станом на 4 червня 2026
Удар по Україні, арешт судна тіньового флоту РФ у Швеції. Головне за 4 червня 2026
Удар по Україні, арешт судна тіньового флоту РФ у Швеції. Головне за 4 червня 2026
Повторна атака на термінал «Нової пошти» у Дніпрі: як це вплине на доставку посилок
Повторна атака на термінал «Нової пошти» у Дніпрі: як це вплине на доставку посилок
Удар по Сумщині: загинули люди, є постраждалі
Удар по Сумщині: загинули люди, є постраждалі

Новини

На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Вчора, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Вчора, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Вчора, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Вчора, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Вчора, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua