У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадяни можуть виходити з укриття

У Києві та низці областей України вночі 5 червня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу балістичного озброєння.

Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки.

Не ігноруйте сигнали тривоги!



О 00:16 оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1562-й день повномасштабної війни