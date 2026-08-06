Росія атакувала Дніпропетровщину: є поранені

Дим у Павлограді після вибухів

У Павлограді через удар росіян виникла пожежа

Російські окупаційні війська завдали чергового удару по населених пунктах Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає «Главком».

Внаслідок ворожої атаки на Вишнівську громаду Кам'янського району поранень дістали двоє людей. Зокрема, 52-річного чоловіка у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. Окрім цього, внаслідок обстрілу у громаді зазнала пошкоджень місцева інфраструктура.

Водночас під ударом опинився й Павлоград, де через ворожу атаку виникла пожежа. Наразі інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань у місті уточнюється.

Раніше повідомлялося, що росіяни реактивним «шахедом» атакували автозаправну станцію під Кривим Рогом у Широківській громаді.

«Троє людей загинули через ворожу атаку на Широківську громаду Криворізького району. На місці влучання виникла пожежа. Понівечені заправка і автівки», – наголосив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували рейсовий мікроавтобус у Дніпропетровській області, застосувавши FPV-дрон. У момент удару в маршрутці перебували цивільні пасажири.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед них – 16-річний хлопець. Усіх поранених рятувальники та поліцейські евакуювали з небезпечної зони та доправили до лікарні.

До слова, російські війська вдень 30 липня завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Під обстріл потрапив багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення, серед них – двоє дітей.

За словами очільника області, російські окупанти влучили у житлову багатоповерхівку. Після удару в будинку спалахнула пожежа, а квартири зазнали значних руйнувань.