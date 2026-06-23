В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Громадяни можуть виходити з укриття
У Києві та низці областей України ввечері 23 червня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».
Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу для всієї країни. Було зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».
О 23:28 оголосили відбій повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1581-й день повномасштабної війни
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