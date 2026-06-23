В Україні оголошено відбій повітряної тривоги

Громадяни можуть виходити з укриття

У Києві та низці областей України ввечері 23 червня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу для всієї країни. Було зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

О 23:28 оголосили відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1581-й день повномасштабної війни