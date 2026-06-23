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На Київщині внаслідок масштабної ДТП загинули п'ятеро людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Київщині внаслідок масштабної ДТП загинули п'ятеро людей
На Київщині зіткнулися дві машини
фото: Національна поліція України

Двоє людей постраждали 

У понеділок, 22 червня, на автодорозі Бориспіль-Дніпро поблизу села Рогозів сталася смертельна аварія за участі двох легкових автомобілів. Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Попередньо поліцейські встановили, що 70-річний водій автомобіля Renault Sandero під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де врізався у Nissan Altima, яким керував 35-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення на місці події загинули четверо осіб: сам кермувальник Renault Sandero, дві його пасажирки віком 75 і 95 років, а також 40-річний пасажир автомобіля Nissan Altima. Ще одна пасажирка Renault, 69-річна жінка, померла від отриманих травм у лікарні, попри зусилля медиків.

Крім того, в аварії постраждали та були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості водій Nissan Altima та 18-річна пасажирка Renault Sandero. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчі поліції Київщини розпочали досудове розслідування за частиною 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають.

Як відомо, уранці 22 червня на автодорозі Київ-Переяслав поблизу села Рогозів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох легковиків загинули четверо людей, ще троє дістали травми. 

Повідомлення про аварію в Бориспільському районі надійшло до Служби порятунку о 07:24 ранку. На місце події оперативно прибули рятувальники.

Нагадаємо, на Обухівщині сталася дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинув 57-річний чоловік. Аварія сталася днями на автодорозі Київ-Знамʼянка, неподалік міста Кагарлик. За попередніми даними правоохоронців, 57-річний водій автомобіля Citroen C-Elysee під час руху виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з вантажівкою DAF.

До слова, у Києві на вулиці Садовій Дарницького району сталася аварія – водій автомобіля Hyundai в’їхав у магазин. 

Під час спілкування з керманичем інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік поводився агресивно, тому його затримали із застосуванням кайданок відповідно до ст. 45 Закону України «Про Національну поліцію» та доправили до управління.

Теги: аварія Київщина ДТП

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