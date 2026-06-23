На Київщині два тижні буде закрито залізничний переїзд у Сухолісах: як об'їхати

Рух через переїзд 55 км (перегін Роток – Сухоліси) буде повністю перекритий іпо 5 липня 2026 року включно

Учасників дорожнього руху та місцевих жителів закликають користуватися об’їздним маршрутом

У Білоцерківському району Київської області через ремонтні роботи майже на два тижні повністю закриють рух автотранспорту через залізничний переїзд у селі Сухоліси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Білоцерківську районну державну адміністрацію (РДА).

Рух через переїзд 55 км (перегін Роток – Сухоліси) буде повністю перекритий із 24 червня по 5 липня 2026 року включно.

На час тривання ремонтних робіт проїзд транспорту буде неможливим. Водіям доведеться здійснювати об’їзд через інший залізничний переїзд – на 64 км біля зупиночного пункту Житні гори в селищі Рокитне (перегін Сухоліси – Рокитне). Маршрут організовано відповідно до погодженої схеми.

Учасників дорожнього руху та місцевих жителів закликають завчасно планувати свої поїздки, враховувати тимчасові обмеження та з розумінням поставитися до незручностей.

Нагадаємо, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На автодорогах столиці встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.