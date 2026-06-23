За тиждень майже 100 водіїв вантажівок отримали штрафи на Київщині: які причини

Серед порушників виявили трьох водіїв, які здійснювали міжнародні рейси

У Київській області посилили контроль за дотриманням габаритно-вагових норм для вантажівок. Лише за період із 16 по 21 червня інспектори перевірили 375 транспортних засобів та виписали штрафів на загальну суму понад 1,7 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Загалом за результатами рейдів було складено 93 акти про порушення законодавства. Чверть із них стосувалася саме руйнування доріг надмірною вагою: зафіксовано 25 випадків перевищення допустимих габаритно-вагових параметрів. За це перевізникам нараховано 552,5 тис. грн штрафів.

Проте найпопулярнішим порушенням серед водіїв виявилася банальна відсутність необхідних документів на вантаж. Інспектори задокументували 63 такі факти, а сума штрафів склала 1 млн 122 тис. грн. Серед цих порушників виявили й трьох водіїв, які здійснювали міжнародні рейси.

Нагадаємо, у Києві через підвищення температури повітря понад +28 °C діють тимчасові обмеження на рух вантажного транспорту. За рішенням «Київавтодору», заборона в’їзду та руху містом поширюється на великоваговий транспорт із фактичною масою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На автодорогах столиці встановлено відповідні дорожні знаки та інформаційні щити.