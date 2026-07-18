У Києві та низці областей знову оголошено повітряну тривогу
Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття
У Києві та низці областей України вночі 18 липня лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».
Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.
Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1606-й день повномасштабної війни
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