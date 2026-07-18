Росія знову вдарила по цивільному судну на Одещині: четверо постраждалих

Це вже третій за липень удар по цивільних суднах, зафіксований в акваторії Одещини

Кіпер: усіх 17 членів екіпажу вдалося евакуювати, четверо з них травмовані

Близько півночі 18 липня російська армія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини – під удар знову потрапило цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, четверо членів екіпажу постраждали. Про це «Главком» дізнався з дописів міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

Що сталося на судні

Унаслідок влучання пошкоджено надбудову судна, на борту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На момент атаки на борту перебував екіпаж із 17 осіб – усіх моряків евакуювали на берег. Четверо з них отримали поранення, медичну допомогу їм надали на місці, госпіталізація не знадобилася. Того ж вечора ворог завдав ракетного удару і по самій портовій інфраструктурі Одещини.

Реакція влади

Микола Калашник назвав удар черговим підтвердженням того, що Росія свідомо ігнорує норми міжнародного права, атакуючи цивільну портову інфраструктуру й торговельний флот. За його словами, від таких атак страждає не лише Україна, а й глобальна безпека судноплавства та світові логістичні ланцюги.

Судна під цим прапором атакують не вперше

Це вже третій за липень удар по цивільних суднах, зафіксований в акваторії Одещини, і другий – саме по кораблю під прапором Маршаллових Островів. 13 липня внаслідок російського удару по торговельному судну в порту Одещини загинули троє членів екіпажу. Днем пізніше, 14 липня, черговий удар по судну під тим самим прапором забрав життя ще двох людей.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв про удар 13 липня по цивільному судну в порту Одещини, унаслідок якого загинули члени екіпажу. Атаки на портову інфраструктуру та цивільне судноплавство в акваторії Одеси в липні стали практично щоденними.