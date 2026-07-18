Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія знову вдарила по цивільному судну на Одещині: четверо постраждалих

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія знову вдарила по цивільному судну на Одещині: четверо постраждалих
Це вже третій за липень удар по цивільних суднах, зафіксований в акваторії Одещини
фото ілюстративне

Кіпер: усіх 17 членів екіпажу вдалося евакуювати, четверо з них травмовані

Близько півночі 18 липня російська армія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини – під удар знову потрапило цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, четверо членів екіпажу постраждали. Про це «Главком» дізнався з дописів міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

Що сталося на судні

Унаслідок влучання пошкоджено надбудову судна, на борту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На момент атаки на борту перебував екіпаж із 17 осіб – усіх моряків евакуювали на берег. Четверо з них отримали поранення, медичну допомогу їм надали на місці, госпіталізація не знадобилася. Того ж вечора ворог завдав ракетного удару і по самій портовій інфраструктурі Одещини.

Реакція влади

Микола Калашник назвав удар черговим підтвердженням того, що Росія свідомо ігнорує норми міжнародного права, атакуючи цивільну портову інфраструктуру й торговельний флот. За його словами, від таких атак страждає не лише Україна, а й глобальна безпека судноплавства та світові логістичні ланцюги.

Судна під цим прапором атакують не вперше

Це вже третій за липень удар по цивільних суднах, зафіксований в акваторії Одещини, і другий – саме по кораблю під прапором Маршаллових Островів. 13 липня внаслідок російського удару по торговельному судну в порту Одещини загинули троє членів екіпажу. Днем пізніше, 14 липня, черговий удар по судну під тим самим прапором забрав життя ще двох людей.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв про удар 13 липня по цивільному судну в порту Одещини, унаслідок якого загинули члени екіпажу. Атаки на портову інфраструктуру та цивільне судноплавство в акваторії Одеси в липні стали практично щоденними.

Читайте також:

Теги: пожежа росія Одеса армія рятувальники Україна Микола Калашник ворог поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому не можна ставити знак рівності між Україною та Росією
Чому не можна ставити знак рівності між Україною та Росією
8 липня, 17:20
«Ослиний міст» Леніна будуть маркувати
Росія знайшла пропаганду наркотиків у книгах Леніна та Маяковського
22 червня, 20:08
Кубілюс зауважив, що здатність швидко впроваджувати нові технології дозволила Україні отримати переваги на полі бою
Єврокомісар назвав українську оборонну промисловість найкращою у світі
23 червня, 18:19
Спецпризначенці США показали, як українські «Магури» потопили корабель
США перевірили українські морські дрони в Індо-Тихоокеанському регіоні
25 червня, 16:29
Через подвійний удар по харківській АЗС спалахнула пожежа
Росіяни завдали подвійного удару дронами по АЗС у Харкові, є поранений
8 липня, 23:57
Здійнявся дим після вибуху
Ракетний удар по Одесі: є загиблі та постраждалий
11 липня, 12:30

Події в Україні

Росія знову вдарила по цивільному судну на Одещині: четверо постраждалих
Росія знову вдарила по цивільному судну на Одещині: четверо постраждалих
Відбій повітряної тривоги оголосили в Києві та кількох областях
Відбій повітряної тривоги оголосили в Києві та кількох областях
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Росіяни вдарили ракетою по Харкову: загинула людина, є поранені діти
Росіяни вдарили ракетою по Харкову: загинула людина, є поранені діти
229 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 липня 2026
229 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 липня 2026
Новий секретар РНБО, тимчасові очільники Міноборони та МЗС, Росія готує наступ. Головне за 17 липня 2026
Новий секретар РНБО, тимчасові очільники Міноборони та МЗС, Росія готує наступ. Головне за 17 липня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
182K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
93K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
56K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Вчора, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua