Генератори, сонячні панелі, укриття: уряд готує школи й виші до зими

Свириденко: українська молодь не повинна відкладати навчання через війну

Уряд спрямував 2,3 млрд грн на підтримку шкіл, коледжів і університетів – кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, модернізацію інфраструктури та підготовку до опалювального сезону 2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Фінансування розподілено між трьома рівнями освіти. Школи отримають майже 500 млн грн на системи резервного живлення, акумулятори та сонячні станції. Заклади фахової передвищої освіти – 417 млн грн: із них 217 млн грн спрямують на оплату комунальних послуг, ще 200 млн грн – на підготовку понад 80 найбільших коледжів до опалювального сезону, щоб підвищити їхню енергонезалежність.

Університети отримають найбільшу частку:

600 млн грн – на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії;

275 млн грн – на оплату комунальних послуг;

500 млн грн – на відновлення пошкоджених корпусів, облаштування укриттів і закупівлю обладнання.

Уряд: сучасна освіта – ключовий фундамент для молоді

Виділення коштів прем'єр-міністерка оголосила під час конференції «Освіта нової України 2.0». За її словами, пріоритет уряду – створити найкращі умови для тих, хто навчається в Україні.

«Українська молодь має мати всі можливості реалізувати себе тут, в Україні. Щоб кожен і кожна могли обрати свій шлях і стати тим, ким захочуть», – заявила Свириденко.

Окрім підготовки до зими, уряд працює і в ширшому напрямі: будує підземні школи, відкриває STEM-лабораторії, модернізує заклади професійно-технічної освіти.

Крім того, з вересня 2026 року безплатне харчування охопить усіх школярів – від першого до одинадцятого класу.

Нагадаємо, у квітні уряд розподілив фінансування на облаштування укриттів у школах та дитсадках – загалом у 2026 році планують облаштувати 113 шкільних укриттів на майже 5 млрд грн.