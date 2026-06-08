Генератори, сонячні панелі, укриття: уряд готує школи й виші до зими
Свириденко: українська молодь не повинна відкладати навчання через війну
Уряд спрямував 2,3 млрд грн на підтримку шкіл, коледжів і університетів – кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, модернізацію інфраструктури та підготовку до опалювального сезону 2026/2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.
Фінансування розподілено між трьома рівнями освіти. Школи отримають майже 500 млн грн на системи резервного живлення, акумулятори та сонячні станції. Заклади фахової передвищої освіти – 417 млн грн: із них 217 млн грн спрямують на оплату комунальних послуг, ще 200 млн грн – на підготовку понад 80 найбільших коледжів до опалювального сезону, щоб підвищити їхню енергонезалежність.
Університети отримають найбільшу частку:
- 600 млн грн – на когенераційні установки, сонячні електростанції та системи накопичення енергії;
- 275 млн грн – на оплату комунальних послуг;
- 500 млн грн – на відновлення пошкоджених корпусів, облаштування укриттів і закупівлю обладнання.
Уряд: сучасна освіта – ключовий фундамент для молоді
Виділення коштів прем'єр-міністерка оголосила під час конференції «Освіта нової України 2.0». За її словами, пріоритет уряду – створити найкращі умови для тих, хто навчається в Україні.
«Українська молодь має мати всі можливості реалізувати себе тут, в Україні. Щоб кожен і кожна могли обрати свій шлях і стати тим, ким захочуть», – заявила Свириденко.
Окрім підготовки до зими, уряд працює і в ширшому напрямі: будує підземні школи, відкриває STEM-лабораторії, модернізує заклади професійно-технічної освіти.
Крім того, з вересня 2026 року безплатне харчування охопить усіх школярів – від першого до одинадцятого класу.
Нагадаємо, у квітні уряд розподілив фінансування на облаштування укриттів у школах та дитсадках – загалом у 2026 році планують облаштувати 113 шкільних укриттів на майже 5 млрд грн.
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