Новий секретар РНБО, тимчасові очільники Міноборони та МЗС, Росія готує наступ. Головне за 17 липня 2026

Дайджест новин 17 липня 2026 року

Уряд призначив тимчасових керівників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ, а президент Володимир Зеленський визначив нового секретаря РНБО та призначив Сергія «Флеша» Бескрестнова своїм радником. Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія готується до нових наступальних дій. «Главком» склав добірку головних подій 17 липня.

Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС

Кабінет Міністрів за погодженням із президентом призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – тимчасовим виконувачем обов'язків міністра закордонних справ.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що рішення покликане забезпечити безперервну роботу оборонного та зовнішньополітичного напрямів. Також уряд розпочав реорганізацію структури міністерств відповідно до рішень Верховної Ради.

Зеленський призначив «Флеша» радником з питань оборонних технологій

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський призначив фахівця зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та безпілотних технологій Сергія Бескрестнова («Флеша») своїм позаштатним радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Відповідний указ глава держави підписав 17 липня.

Зеленський повідомив, хто очолить РНБО

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський заявив, що Ігор Клименко стане новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України. За словами глави держави, головним завданням нового керівника стане координація сектору безпеки й оборони, контроль за виконанням рішень РНБО та Ставки, а також розвиток оборонного виробництва.

Сирський попередив про підготовку Росії до нових наступів

фото: Олександр Сирський/Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська армія не відмовилася від своїх стратегічних цілей і готується до нових наступальних операцій.

За його словами, Україна посилює фортифікаційні споруди, розвиває антидроновий захист та готує населені пункти до можливих атак. Сирський наголосив, що головне завдання Сил оборони – зірвати реалізацію планів противника.

Інші важливі новини:

Міноборони допустило до експлуатації дрон-перехоплювач «Циклоп»;

СБУ відновила ключовий відеодоказ у справі про замах у Монако;

США призначили Сандру Аудкірк тимчасовою повіреною в Україні;

Суд арештував керівників оборонного підприємства у справі про вибухи боєприпасів у Вишневому.