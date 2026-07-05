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День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня – День святої рівноапостольної княгині Ольги
фото: bigkyiv.com

11 липня православні християни України відзначатимуть День святої рівноапостольної княгині Ольги

День Святої Ольги – це особливе свято для українців, яке сягає своїм корінням в глибини нашої історії та духовного життя. Це день, коли ми згадуємо видатну жінку-правительку, мудру державницю та духовну провідницю, яка залишила незгладимий слід у розвитку Київської Русі.

Історія свята

Княгиня Ольга, дружина князя Ігоря, після його трагічної загибелі, стала регентшею при малолітньому синові Святославі. Протягом 15 років її правління Київська Русь процвітала завдяки мудрим рішенням та далекоглядній політиці Ольги. Вона зміцнила державу, розвивала дипломатичні відносини та сприяла економічному зростанню.

Одним з найважливіших її досягнень стало прийняття християнства. Під час подорожі до Константинополя в 955 або 957 році Ольга прийняла хрещення під іменем Олена від самого імператора Костянтина VII Багрянородного та патріарха Феофілакта. Це рішення мало величезне значення для Київської Русі, відкриваючи шлях до християнізації та зміцнення зв'язків з європейським світом.

Повернувшись до Києва, Ольга активно сприяла поширенню християнства, будуючи храми та церкви. Одним з найвідоміших її проєктів стала дерев'яна церква Святої Софії, яка, на жаль, згоріла у 1017 році. Проте її правнук Ярослав Мудрий звів на її місці величний кам'яний храм, який і досі є однією з найвизначніших пам'яток Києва та символом духовності українського народу.

Княгиня Ольга
Княгиня Ольга
фото з вільних джерел

Традиції та звичаї

День Святої Ольги відзначається в Україні з особливою шаною. У церквах проводяться урочисті богослужіння, присвячені пам'яті святої, під час яких віряни моляться за її заступництво та допомогу.

Особлива увага приділяється молитвам за вдів, які Ольгу вважають своєю покровителькою, а також за молодих дівчат, яким бажають щасливого заміжжя. Народні традиції святкування цього дня включають уникнення важкої роботи, адже це день для відпочинку та духовного зосередження.

Вважається, що в цей день не можна сваритися, мати злі думки чи бажати комусь зла, оскільки це день миру, доброти та любові. У народній традиції День Святої Ольги тісно пов'язаний із землеробством. Це час жнив, коли селяни збирають урожай, дякуючи святій за її заступництво та просячи про благословення на майбутній рік. У деяких регіонах України існує звичай пекти обрядовий хліб, який потім освячують у церкві та діляться з рідними та сусідами.

Також у цей день заведено відвідувати могили предків, приносячи квіти та запалюючи свічки. Це символ пам'яті та поваги до своїх коренів, зв'язку поколінь та безперервності життя.

Зміна дати святкування та сучасне значення

З переходом з 1 вересня 2023 року Православної церкви України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) на новоюліанський церковний календар, всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Так дата святкування Дня святої Ольги змінилася з 24 липня на 11 липня. 

Сьогодні День Святої Ольги має особливе значення для України. Це не лише свято релігійного значення, але й день національної гордості, що нагадує нам про видатну жінку, яка своїм правлінням та мудрістю зробила неоціненний внесок у розвиток нашої держави та культури.

Пам'ять про княгиню

Ольга залишила незгладимий слід в історії Києва. Її ім'ям названо численні вулиці, площі та храми. Одним із таких храмів була церква Святої Ольги на Печерській площі, яка, на жаль, була зруйнована в 1935 році. Проте пам'ять про княгиню Ольгу живе в серцях українців та численних пам'ятках, пов'язаних з її іменем.

Ольга як символ жіночої сили та мудрості

Княгиня Ольга є символом жіночої сили, мудрості та рішучості. Її правління в часи, коли влада була переважно чоловічою прерогативою, свідчить про її видатні здібності та лідерські якості. Ольга змогла не лише зберегти, але й зміцнити державу, забезпечити її процвітання та захистити інтереси свого народу.

Її рішення прийняти християнство було не лише особистим вибором, але й стратегічним кроком, який відкрив для Київської Русі нові можливості розвитку та інтеграції в європейську спільноту. Ольга стала прикладом для багатьох поколінь українців, демонструючи, що жінка може бути не лише мудрою правителькою, але й духовною лідеркою, здатною вести свій народ до кращого майбутнього.

Портрет Княгині Ольги
Портрет Княгині Ольги
zaholovok.com.

День Святої Ольги у сучасному контексті

У сучасному контексті День Святої Ольги набуває особливого значення в умовах війни та боротьби за незалежність України. Її постать нагадує нам про важливість єдності, мудрості та рішучості у захисті своєї землі та цінностей.

Сьогодні, як і тисячу років тому, Україна потребує сильних лідерів, здатних приймати складні рішення та вести країну до перемоги. Приклад княгині Ольги надихає нас на боротьбу за свободу та гідність, нагадуючи, що навіть у найскладніші часи ми можемо знайти в собі силу та мудрість для подолання будь-яких перешкод.

Теги: календар традиції свята релігія Українська православна церква

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