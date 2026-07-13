Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим

Пхеньян офіційно переорієнтовує свій зовнішньополітичний курс на Китай

Лідер КНДР запропонував Пекіну створити найпотужніший зразок союзництва в обхід знесиленої Росії. Про деталі неочікуваного зближення двох ядерних держав розповідає «Главком» з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Так, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про готовність поглибити співпрацю з Китаєм і вивести двосторонні відносини на новий рівень. Про це йдеться у його вітальній телеграмі, адресованій голові КНР Сі Цзіньпіну з нагоди 65-ї річниці підписання Договору про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між двома країнами.

У зверненні Кім Чен Ин зазначив, що має намір спільно із Сі Цзіньпіном розвивати корейсько-китайські відносини, спираючись на їхню історію та традиції, і перетворити їх на зразок стратегічного співробітництва між соціалістичними державами. За його словами, Пхеньян розглядає зміцнення зв'язків із Пекіном як незмінний курс партії та уряду КНДР.

Північнокорейський лідер наголосив, що Договір про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу, підписаний 11 липня 1961 року, створив політичну та правову основу для розвитку двосторонніх відносин. Документ залишається ключовим елементом співпраці між країнами й передбачає взаємні зобов'язання у сфері безпеки. Для Китаю це єдиний чинний міжнародний договір, що містить положення про взаємну оборону.

Кім Чен Ин також заявив, що під час зустрічі із Сі Цзіньпіном у червні цього року сторони підтвердили намір поглиблювати співробітництво в політичній, економічній та культурній сферах, а також координувати зусилля щодо подальшого розвитку двосторонніх відносин. За його словами, взаємодія між Пхеньяном і Пекіном сприятиме захисту суверенітету, безпеки та інтересів розвитку обох держав, а також підтриманню миру і стабільності в регіоні.

Своєю чергою Сі Цзіньпін у вітальному посланні підтвердив незмінність курсу Китаю на розвиток традиційної дружби з КНДР незалежно від міжнародної ситуації. Він заявив, що Пекін готовий разом із Пхеньяном реалізовувати домовленості, досягнуті під час нещодавнього саміту, розширювати політичну, економічну та гуманітарну співпрацю, а також захищати спільні стратегічні інтереси.

«Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Комуністична партія Китаю та уряд Китаю й надалі надаватимуть великого значення традиційній дружбі між Китаєм і Північною Кореєю, продовжать твердо підтримувати соціалістичну справу Північної Кореї під керівництвом Генерального секретаря Кім Чен Ина та залишатися твердо відданими захисту спільних інтересів обох країн і сприятливого стратегічного середовища, " – заявив Сі.

Обмін посланнями відбувся на тлі офіційного візиту до Китаю прем'єра Державної ради КНДР Пак Тхе Сона, який прибув до Пекіна для участі в заходах з нагоди 65-річчя двостороннього договору. Під час візиту відбулися зустрічі з керівництвом Комуністичної партії Китаю, присвячені подальшому розвитку двосторонньої співпраці.

Останні дипломатичні контакти свідчать про активізацію взаємодії між Китаєм і КНДР після кількарічного спаду, пов'язаного з пандемією COVID-19. Водночас міжнародні аналітики зазначають, що Пхеньян паралельно продовжує розвивати тісні політичні та військові зв'язки з Росією, що також впливає на регіональний баланс сил у Східній Азії.

До слова, Сі Цзіньпін дедалі більше концентрує владу у своїх руках, використовуючи методи, які нагадують практики Йосипа Сталіна та Мао Цзедуна, пише The Wall Street Journal. За даними видання, китайський лідер проводить масштабні кадрові чистки, посилює культ особи та фактично демонтував партійні обмеження, запроваджені після смерті Мао для недопущення одноосібного правління.