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Кремль назвав головну умову для завершення війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кремль назвав головну умову для завершення війни
Пєсков заявив, що Росія «ніколи не розпочне Третю світову війну»
фото: скріншот із відео

Пєсков: «Наступного дня війна б закінчилася»

Речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що Росія вже не проводить проти України так звану Спеціальну воєнну операцію. Як інформує «Главком», про це він заявив у інтерв’ю виданню Die Weltwoche.

«Це вже не операція. Це повномасштабна війна», – заявив Пєсков.

При цьому, за його словами, щоб війна завершилася, Україна має вивести війська з регіонів, які стали частиною Росії, та офіційно визнати їх російськими.

«Наступного дня війна б закінчилася», – запевнив прессекретар Володимира Путіна.

Пєсков також заявив, що Росія «ніколи не розпочне Третю світову війну». Водночас він вважає, що саме у європейських політиків виникають «найбожевільніші ідеї», і пригрозив застосуванням ядерної зброї у разі загрози існуванню російської держави.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що заяви речника Кремля є свідомою інформаційною підготовкою росіян до проведення мобілізації.

Як відомо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков несподівано змінив риторику щодо бойових дій в Україні. Він назвав їх війною, а не «спеціальною воєнною операцією», як це було раніше.

 

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Теги: росія війна Україна прессекретар Дмитро Пєсков

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