229 боїв за добу: лінія фронту станом на 17 липня 2026

Лінія фронту станом на 17 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 175 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6231 дрон-камікадзе та здійснив 2225 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

17 липня на фронті відбулося 229 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 50 окупантів та поранено 11. Знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки та один пункт управління БпЛА ворога. Пошкоджено одну артилерійську систему та одну одиницю автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 275 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Окупанти здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів біля:

Вільчі

Козачої Лопані

Лиману

Ізбицького

Синельникового

Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Шийківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито 16 спроб загарбників просунутися в районах:

Новоселівки

Дробишевого

Лиману

Озерного

Ямполя

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників просунутися вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано шість ворожих штурмів у районах Малинівки та Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 34 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Софіївки

Торецького

Білицького

Нового Донбасу

Білозерського

Шевченка

Гришиного

Мирного

Василівки

Сергіївки

Удачного

Молодецького

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку окупантів у районі Березового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 22 атаки окупантів у районах:

Косівцевого

Верхньої Терси

Цвіткового

Гіркого

Оленокостянтинівки

Воздвижівки

Чарівного

Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки противника в районах Новоандріївки та Приморського.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, 16 липня на фронті відбулося 199 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 25 атак.

До слова, нині триває 1605-й день повномасштабної війни.