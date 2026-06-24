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Протирадіаційне укриття з'явилося в одному зі столичних ліцеїв: як воно облаштоване

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Протирадіаційне укриття з'явилося в одному зі столичних ліцеїв: як воно облаштоване
Споруда подвійного призначення здатна одночасно вмістити до 600 людей
фото: КМДА

У укритті передбачили можливість аварійного постачання енергії, що здатне підтримувати життєдіяльність простору протягом 72 годин

У Шевченківському районі столиці звели сучасне протирадіаційне укриття в одному з місцевих ліцеїв. Споруда подвійного призначення має загальну площу 1,3 тис. кв. м і здатна одночасно вмістити до 600 людей, забезпечуючи їм повний захист та комфортні умови для продовження уроків під час повітряних тривог. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Від початку повномасштабного вторгнення цей ліцей був змушений працювати винятково в онлайн-режимі через відсутність безпечного місця для перебування дітей та педагогів. Поява нового сучасного сховища дозволить закладу повністю відновити очне навчання та навіть збільшити кількість учнів у новому навчальному році.

Під час інспекції сховища за участю голів усіх столичних районів було зафіксовано такі деталі облаштування:

  • до приміщення підвели всі необхідні комунікації, включно з електро- та водопостачанням, вентиляцією та каналізацією, а також встановили захисні герметичні двері;
  • для проведення повноцінних занять під час тривог простір забезпечили вчительськими столами, учнівськими партами, магнітними дошками, двома touch-панелями, пуфами, диванами та карематами;
  • за допомогою використання спеціальних ролетів велику площу укриття можна швидко зонувати на окремі кімнати для різних класів.
Навчальний клас в укритті
Навчальний клас в укритті
фото: КМДА
За рахунок використання ролетів простір можна зонувати на кімнати для проведення окремих занять
За рахунок використання ролетів простір можна зонувати на кімнати для проведення окремих занять
фото: КМДА

У захисній споруді також обладнали повноцінний медичний кабінет і окрему кімнату для прийому їжі. На випадок можливих відключень світла в укритті передбачили можливість аварійного постачання енергії, що здатне підтримувати життєдіяльність простору протягом 72 годин. У приміщенні створили необхідні запаси питної й технічної води та підключили бездротовий інтернет.

У укритті передбачили можливість аварійного постачання енергії, що здатне підтримувати життєдіяльність простору протягом 72 годин
У укритті передбачили можливість аварійного постачання енергії, що здатне підтримувати життєдіяльність простору протягом 72 годин
фото: КМДА

Очільник міста зауважив, що за останні два роки в Києві не лише ремонтували та обладнували наявні підвальні приміщення, а й звели з нуля дев'ять капітальних укриттів для закладів освіти. Протягом поточного року міська влада планує завершити будівництво ще кількох аналогічних об’єктів і відремонтувати найпростіші сховища у 109 освітніх закладах.

«Ворог постійно обстрілює Київ. Зокрема, й навчальні заклади. Тому для столиці актуальною залишається безпека наших дітей під час навчального процесу», – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва окремо звернувся до керівників районних державних адміністрацій з вимогою максимально відповідально поставитися до підготовки та облаштування абсолютно всіх шкільних укриттів до початку нового навчального року.

Нагадаємо, внаслідок повітряної атаки на Київ 15 червня через пряме влучання на території Києво-Печерської лаври загорівся дах Успенського собору (об'єкт ЮНЕСКО), святині вдалося евакуювати. Руйнувань також зазнали Мистецький арсенал та будівля Вищого антикорупційного суду. На Національній кіностудії імені Олександра Довженка було пошкоджено корпуси та повністю згорів костюмний цех, де вогонь знищив найбільшу колекцію України. Аварійно-рятувальні служби працювали на 50 локаціях від Оболоні до Дарниці, де постраждали житлові будинки та дитячі садки; у північній частині столиці через пошкодження ліній без світла залишилися 140 тисяч абонентів. 

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Теги: Віталій Кличко будівництво Мистецький Арсенал ЮНЕСКО укриття навчання влада безпека ворог

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