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Замість наметів – каремати: метро Києва оновило список рекомендованих речей для укриття

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Замість наметів – каремати: метро Києва оновило список рекомендованих речей для укриття
Палатки у столичному метрополітені під час тривоги
фото: glavcom.ua

Пасажирам столичного метро нагадали, що обов'язково треба взяти з собою та які станції зазвичай менш завантажені під час тривог

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» звернулося до мешканців та гостей столиці з важливим нагадуванням про те, як правильно підготуватися до перебування на підземних станціях під час повітряної тривоги. Фахівці закликають містян раціонально організовувати спільний простір та з повагою ставитися до інших людей, які перечікують небезпеку в підземці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.

Наразі 46 підземних станцій київського метро працюють у режимі укриття цілодобово. Оскільки під час ворожих атак на платформах збираються тисячі людей, дотримання простих правил є запорукою відносного комфорту для всіх.

Чому просять відмовитися від наметів та матраців?

У метрополітені наполегливо закликають утриматися від використання великогабаритних речей, зокрема туристичних наметів та великих надувних матраців. Вони займають забагато місця і створюють серйозні незручності для інших людей.

Замість цього за можливості радять брати із собою каремати (туристичні килимки) та спальні мішки. Це дозволить використати вільну площу платформи максимально ефективно, щоб місця вистачило для більшої кількості киян.

Що обов'язково потрібно взяти з собою на станцію:

  • Теплі речі, ковдру або каремат. Середня температура на підземних станціях становить близько 17–18°C. Крім того, через специфіку вентиляції, наявність тунелів та інших технічних приміщень у метро часто бувають сильні протяги.
  • Запас води або теплий напій у термосі, а також необхідні особисті ліки.
  • Засоби гігієни (вологі та сухі серветки).
  • Для власників тварин: обов'язково мати при собі спеціальні пелюшки та пакетики для прибирання за чотирилапими.

Також зазначається, що розміщуватися на платформі необхідно так, щоб залишалися вільні й широкі проходи до службових приміщень, санвузлів та до самих поїздів (якщо повітряну тривогу оголосили під час руху транспорту). У разі виникнення питань працівники станції завжди готові зорієнтувати, де саме краще та безпечніше розташуватися.

Лайфхак для тих, хто доїжджає до укриття

Якщо ви використовуєте підземку як сховище і маєте можливість під'їхати до потрібної локації, ветеринари й транспортники радять обирати центральні станції. Зокрема, йдеться про «Золоті ворота», «Площу Українських Героїв», «Майдан Незалежності» або «Хрещатик». Практика показує, що, як правило, під час тривог там перебуває значно менше людей, ніж на спальних окраїнах.

Невидима нічна робота підземки

У метрополітені нагадують, що колектив підприємства працює у режимі 24/7. Коли рух поїздів повністю зупиняється (зокрема в комендантську годину), на кожній станції та в тунелях починається масштабна робота. Щоночі близько 700 працівників проводять складні ремонти: перевіряють системи безпеки, вентиляції, живлення та зв’язку, а також обслуговують колії.

Киян просять із розумінням та повагою ставитися до персоналу підземки. Ці люди забезпечують безперебійну роботу станцій як укриттів і водночас роблять усе, щоб після важкої та тривожної нічної зміни метро знову вчасно, безпечно та зручно поїхало вдень.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня під час масованої російської атаки на Київ на станціях столичної підземки одночасно перебувала рекордна за останні роки кількість людей – понад 41 тисяча мешканців, серед яких майже 4,5 тисячі дітей. Це рекордна кількість людей, які скористалися підземкою як укриттям під час нічної повітряної тривоги за останні роки.  Масове використання туристичних наметів на станціях київського метро під час нічних повітряних тривог спровокувало нестачу простору для інших людей. Через це міська влада допускає можливість введення певних обмежень на використання наметів у майбутньому. 

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Теги: Київ метро столиця тривога

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