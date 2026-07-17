Росіяни вдарили ракетою по Харкову: загинула людина, є поранені діти

Синєгубов: серед постраждалих – семирічний і дворічний хлопчики

Увечері 17 липня російські війська завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова – унаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, ще дев'ятеро людей дістали поранення, серед них двоє дітей. Про це повідомили в Telegram начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та Національна поліція України.

Що відомо про постраждалих

За словами Синєгубова, семирічний хлопчик дістав вибухові поранення, дворічна дитина – гостру реакцію на стрес. Госпіталізовано семеро людей, усім надають необхідну медичну допомогу.

фото: Харківська ОВА

У поліції уточнили, що чоловік, який загинув, перебував в автомобілі поблизу епіцентру вибуху – унаслідок влучання боєприпасу авто загорілося. За даними відомства, постраждали восьмеро мирних жителів, зокрема хлопчики 7 та 2 років: у старшого діагностували вибухове поранення й госпіталізували, у молодшого – гостру реакцію на стрес. Ще шестеро отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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Пошкоджена інфраструктура

Внаслідок удару ушкоджень зазнали навчальний заклад, адміністративна та комерційна будівлі.

На місці події перебувають слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки та інші профільні служби. Медики працюють у посиленому режимі, профільні служби усувають наслідки атаки.

Нагадаємо, це не перший удар окупантів по Шевченківському району Харкова цього місяця: 8 липня росіяни двічі атакували дронами автозаправну станцію в цьому ж районі.