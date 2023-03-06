У Польщі найбільша демографічна криза: озвучено причину

У сусідній Польщі фіксують найбільшу демографічну кризу з часів Другої світової війни. Втім, у владі ще не придумали, як це змінити

Польща перебуває на межі демографічної кризи через швидке старіння населення, Про це пише видання Rzeczpospolita.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент Інституту державних фінансів Славомір Дудек заявив, що у Польщі вже настала демографічна криза: за десятиліття чисельність поляків скоротилася майже на 2 млн.

Він вважає, що населення, що старіє, чинить величезний тиск на державні фінанси. Один із сценаріїв Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) показує, що до 2050 року неконтрольоване зростання державного боргу Польщі досягне до 140% ВВП. Нині національний борг країни становить 55%.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дудек пояснив, що для вирішення демографічної кризи необхідні пом'якшення міграційної політики, стимулювання економічної активності населення, підвищення пенсійного віку та народжуваності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польщі зафіксовано найменшу кількість новонароджених з часів Другої світової війни. Згідно з останніми даними Головного управління статистики, кількість народжених склала 305 тисяч осіб — тобто, на 27 тисяч менше, ніж роком раніше, про це повідомило Польське радіо.

«Це дані не вселяють оптимізму, – сказала заступниця міністра соціальної політики Барбара Соха. – Ця динаміка утримається в найближчі роки. Причина цього – зменшення кількості жінок репродуктивного віку».

За її словами, після Другої світової війни в Польщі був демографічний вибух і народжувалося в середньому 700 тисяч дітей щороку. Вона наголосила, що початок ХХІ століття був періодом високого безробіття, бідності серед родин та еміграції поляків. Тому очікуваного демографічного зростання, яке мало б припасти на 2005-2015 роки, не сталося.