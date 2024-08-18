Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві в результаті ДТП перекинулося авто

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Києві в результаті ДТП перекинулося авто
ДТП сталася на перехресті бульвару Міхновського та Старонаводницької
фото: скріншот із відео

Інформація про потерпілих уточнюється

У Києві 18 серпня трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода ,у результаті якої одна з автівок перекинулася. Відповідне відео поширює «Київ оперативний».

ДТП сталася на перехресті бульвару Міхновського та Старонаводницької. На місці працює поліція.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Також у коментарях повідомляють, що через аварію утворився затор від зʼїзду з мосту Патона.

Раніше у Житомирській області сталася аварія за участі мікроавтобуса з тренерським складом та керівництвом футбольного клубу «Ужгород». Унаслідок ДТП постраждали п'ять людей. 

Нагадаємо, 13 серпня у Хмельницькій області близько восьмої ранку сталася ДТП внаслідок якої перевернувся автобус переповнений дітьми.

До слова, 12 серпня на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мікроавтобуса.

Теги: Київ затор відео поліція аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сполучені Штати Америки лише 10 з 30 участей на Олімпіадах не були першими в медальному заліку
Олімпіада. США виграли медальний залік, Україна – в топ-25
11 серпня, 19:05
Олег та Марія Височанські є найбільшою підтримкою своєї доньки, капітанки національної команди у групових вправах Марії Височанської
Щемливий момент на Олімпіаді: за українську гімнастку приїхав повболівати батько-військовий
10 серпня, 14:19
Міст став єдиним шляхом евакуації для мешканців декількох захоплених Росією населених пунктів Київської області
На відбудованому мосту, що з'єднує Ірпінь з Києвом, утворилася тріщина (фото)
24 липня, 13:57
Організатору та трьом його спільникам слідчі вже повідомили про підозру
У Вінниці поліція та СБУ припинили діяльність інтернет-наркодилерів
31 липня, 21:03
На дні народженні 56-річна вбила 66-річного іменинника
На святкуванні дня народження вбила іменинника: у Києві судитимуть жінку
1 серпня, 12:28
Унаслідок падіння уламків ракети пошкоджено стоянку для автомобілів
Уламки ракети впали у Деснянському районі: стали відомі наслідки атаки на Київ
6 серпня, 09:58
Фігуранткою виявилася жителька міста Токмак Запорізької області, яка після захоплення частини регіону переїхала до Києва
У Києві затримано шпигунку розвідки РФ, яка планувала підпал автомобілів військових
9 серпня, 12:05
Маша Кондратенко та Klavdia Petrivna (зліва) у відеоролику «Їде дах»
Особа таємничої виконавиці Klavdia Petrivna майже розкрита
9 серпня, 13:10
Росія перекинула додаткові танки, артилерію та ракетні системи до своєї південної Курської області
Росія стягує війська до Курська – Reuters
10 серпня, 03:08

Новини

У Києві в результаті ДТП перекинулося авто
У Києві в результаті ДТП перекинулося авто
Помер ексдепутат Київради Павло Бригинець
Помер ексдепутат Київради Павло Бригинець
У Києві введено обмеження руху транспорту
У Києві введено обмеження руху транспорту
Російська ракета вбила собаку на Київщині. Фото наслідків ранкової атаки
Російська ракета вбила собаку на Київщині. Фото наслідків ранкової атаки
Удруге за ранок ворог атакував Київ ракетами: які наслідки
Удруге за ранок ворог атакував Київ ракетами: які наслідки
Ворог атакував Київщину
Ворог атакував Київщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Ліван повністю відключено від електроенергії
39K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
31K
Українська легкоатлетка зробила скандальний допис на захист російської мови
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
6449
Помер французький актор Ален Делон

Новини

Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
Вчора, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua