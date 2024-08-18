У Києві в результаті ДТП перекинулося авто

ДТП сталася на перехресті бульвару Міхновського та Старонаводницької

Інформація про потерпілих уточнюється

У Києві 18 серпня трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода ,у результаті якої одна з автівок перекинулася. Відповідне відео поширює «Київ оперативний».

ДТП сталася на перехресті бульвару Міхновського та Старонаводницької. На місці працює поліція.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Серйозна ДТП у столиці!



На Звіренецькій вулиці сталася аварія з перевертанням авто!!!



Інформація про потерпілих уточнюється.



відео: Київ Оперативний pic.twitter.com/TdDXjA5VER — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 18, 2024

Також у коментарях повідомляють, що через аварію утворився затор від зʼїзду з мосту Патона.

Раніше у Житомирській області сталася аварія за участі мікроавтобуса з тренерським складом та керівництвом футбольного клубу «Ужгород». Унаслідок ДТП постраждали п'ять людей.

Нагадаємо, 13 серпня у Хмельницькій області близько восьмої ранку сталася ДТП внаслідок якої перевернувся автобус переповнений дітьми.

До слова, 12 серпня на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мікроавтобуса.