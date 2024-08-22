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На Київ насувається нова хвиля потужної спеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київ насувається нова хвиля потужної спеки
25 серпня очікується до 38 градусів тепла
фото: glavcom.ua

Стовпчики термометрів знову підійматимуться до +35 градусів і, можливо, вище

Протягом сьогоднішньої доби, 22 серпня, у Києві очікується незначне похолодання, проте воно буде короткочасним - вже незабаром температура знову значно підвищиться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«22, 23 та 24 серпня, на День Незалежності України, в Києві очікується послаблення спеки», – зазначила Діденко.  

Температура повітря, за її прогнозом, знизиться до притомніших +25...+29 градусів, часом ще буде +30 градусів.

«Проте в неділю та понеділок сильна кусюча спека у столицю повернеться», – уточнила Діденко.
Стовпчики термометрів, за її даними, знову підійматимуться до +35 градусів і, можливо, вище.

На Київ насувається нова хвиля потужної спеки фото 1

За прогнозом Укргідрометцентру, на півдні та сході очікується справжня спека з температурою, яка може досягати позначки 37°C. 

На Заході та центральних областях спека трохи послабиться, і температура вдень коливатиметься в межах 21-26°C. Крім того, можливі короткочасні дощі та грози, які принесуть приємну прохолоду.

У гірських районах буде значно прохолодніше, з денною температурою 15-20°C. Це ідеальний час для піших прогулянок та насолоди мальовничими краєвидами. У більшості регіонів ніч буде комфортною з температурою 16-21°C. На півдні країни буде трохи тепліше, до 24°C.

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Теги: погода спека Київ

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