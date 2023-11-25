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Тривога в Києві та області тривала менше години

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Тривога в Києві та області тривала менше години
Тривога оголошувалася через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння
фото: glavcom.ua

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

О 14:39 у столиці та на Київщині пролунали сирени повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. О 15:15 тривогу в Україні скасовано.

Небезпека оголошувалася також на Донеччині, Сумщині та Чернігівщині. Мешканцям «почервонілих» областей слід було перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 14:41 мала такий вигляд:

Тривога в Києві та області тривала менше години фото 1
фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

До слова, триває 640-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. 

Теги: Київ Київщина тривога

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